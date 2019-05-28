Во вторник, 28 мая, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил о выходе народного депутата Сергея Каплина из фракции "Блок Петра Порошенко". Об этом он сообщил перед закрытием утреннего пленарного заседания ВР, передает "РБК-Украина".

"Согласно части 3 статьи 160 закона о Регламенте Верховной Рады Украины, сообщаю о выходе из состава фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Каплина", - объявил глава ВР.

Напомним, в июле 2018 года нардеп Вадим Кривохатько вышел из парламентской фракции БПП. Отметим