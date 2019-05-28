Во вторник, 28 мая, председатель Верховной рады Андрей Парубий во время заседания заявил, что новый избирательный кодекс будет безотлагательно вынесен на рассмотрение народных депутатов перед внеочередными парламентскими выборами.

Глава парламента призвал комитет собраться сегодня, 28 мая, для рассмотрения кодекса.

"Вчера я дал поручение комитету безотлагательно собраться. Прошу вас способствовать тому, чтобы комитет безотлагательно собрался. Завтра (в среду - ред.) мы не сможем рассматривать без решения комитета. Если у вас есть политическая воля - соберите комитет сегодня", - заявил Парубий.

Председатель ВР призвал правовой комитет парламента обязательно вынести решение по поводу избирательного кодекса на очередном заседании комитета, которое должно состояться в среду, 29 мая.

"Призываю - в среду рассмотрение на комитете. И безотлагательно, подчеркну, безотлагательно, я поставлю на рассмотрение избирательный кодекс по открытым спискам. Я убежден, что мы сможем принять его всем залом. Мы за открытые списки и против закрытых списков", - отметил спикер.

Раньше сообщалось о том, что в ЦИК объявили о начале избирательного процесса. 24 мая в Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке.