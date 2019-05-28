Курс доллара на межбанке вырос [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
Во вторник, 28 мая, курс доллара на межбанке в продаже вырос на 16 копеек до 26,52 грн/доллар, курс в покупке до 26,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 29,68 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Торги по доллару закрылись в диапазоне 26,49-26,52 грн/доллар, евро 29,6529-29,6814 грн/евро, российский рубль 0,4097-0,4104 грн/рубль.
Раньше сообщалось о том, что в НБУ назвали причину сокращений субсидий в Украине.
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