В январе-марте 2019 года сократились бюджетные расходы на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, передает "УНН".

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"Меньшими, чем в 2018 году, были расходы на предоставление льгот и субсидий населению на оплату услуг ЖКХ. Это связано со снижением количества субсидиантив, а также благоприятными погодными условиями", - говорится в отчете.

По данным НБУ, в I квартале 2019 года доходы населения продолжали расти высокими темпами. В то же время их рост замедлился как за счет заработных плат, так и субсидий на оплату услуг ЖКХ.

"Бюджетные расходы на субсидии на оплату услуг ЖКХ сократились на 33,6% г/г. С одной стороны, продолжалось сокращение количества субсидиантив (на 41,6% г/г), с другой - падение объемов субсидий сдерживалось повышением тарифов на отопление и горячую воду", - заявили в НБУ.

Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-марте составила 649,1 млн гривен, тогда как в соответствующем периоде 2018-го - 471,1 млн гривен.

Ранее сообщалось, что украинцам в мае раздадут дополнительные деньги.