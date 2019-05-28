Саакашвили возвращается в Украину [ Редактировать ]
В среду, 29 мая, в 17:15 Саакашвили прилетает из Варшавы в Борисполь. Об этом написала помощница Саакашвили Дарья Чиж на своей странице в Facebook.
"Завтра в 17:15 Михаил Саакашвили прилетает из Варшавы в Борисполь", - отметила Чиж.
Напомним, что в отношении Саакашвили действовал запрет въезда в Украину до 2021 года.
Ранее Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство.
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