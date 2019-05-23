Саакашвили обратился к Зеленскому (документ) [ Редактировать ]
Адвокат экс-президента Грузии и экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что подал в Администрацию президента обращение Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины. Об этом Чернолуцкий написал на своей странице в Facebook.
"Продолжаем новую стадию и активную защиту по возврату Михеила Саакашвили в Украину. Сегодня был в Администрации Президента Украины и, как его адвокат подал на имя президента Владимира Зеленского обращение Саакашвили, по восстановлению справедливости и возвращения украинского гражданства", - написал Чернолуцкий.
Напомним, в конце апреля экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что уже подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд в Украину.
10 сентября 2017 Саакашвили прорвался в Украину с территории Польши, не пройдя пограничный контроль с украинской стороны.
12 февраля 2018 его депортировали на территорию Польши.
12 марта 2019 в СМИ было опубликовано интервью Саакашвили, в котором он заявил, что вернется в Украину 1 апреля.
В Госпогранслужбе подчеркнули, что не намерены пропускать в Украину Саакашвили.
Раньше сообщалось о том, что Саакашвили запретили въезд в Украину на три года . А также в деле о расстреле Майдана хотят допросить Михеила Саакашвили.
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