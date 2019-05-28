Новий Виборчий кодекс і відставка прем'єра. Дві теми, якими найбільше переймаються парламентарії. Із-під сукна народні обранці дістали Виборчий кодекс і планують розпочати обговорення його положень. Та перед тим Верховна Рада має намір звільнити Гройсмана, за власним бажанням.

Чи є голоси для відставки Гройсмана та чи готові обранці скасувати мажоритарку? Подробиці далі.

Новий Виборчий кодекс і відставка прем'єра. Дві теми, якими найбільше переймаються парламентарії. Із-під сукна народні обранці дістали Виборчий кодекс і планують розпочати обговорення його положень. Та перед тим Верховна Рада має намір звільнити Гройсмана, за власним бажанням.

Чи є голоси для відставки Гройсмана та чи готові обранці скасувати мажоритарку? Подробиці далі.

У напівпорожній залі чим ближче до виборів тим дужче пахне виборами. Хтось із нардепів уже на округах, а дехто наполягає на якнайшвидшому скасуванні мажоритарки.

"Людина на мажоритарці платить 2-3 мільйони долларів, щоб отримать мандат, ну подумайте, що він буде робить, коли прийде до парламенту він буде відбивати ці бабки, які потратив, буде грабити людей, офшорні схеми, схеми в бюджеті і відкати", - говорить Олег Ляшко, народний депутат, Радикальна партія.

"Мы давно настаивали, чтобы Избирательный кодекс был внесен в зал, в первом чтении мы за него голосовали, мы считаем, что в том виде, в котором сегодня пропорциональная система - это прямая политическая коррупция, и мы будем поддерживать избирательный кодекс, который даст пропорциональную систему с открытыми списками. Я убежден, что если мы займемся законопроектом о выборах и даже потратив на его рассмотрение - это будет намного эффективнее и полезнее для общества, чем те пустые законопроекты, которыми насыщена повестка дня сегодня", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Виносити в зал для розгляду Виборчий кодекс планують наступного тижня. Головне і принципове, що він змінює - запроваджує пропорційну виборчу систему з відкритими партійними списками. У першому читанні документ ухвалили в листопаді 2017. За цей час робоча група напрацювала тисячі поправок, на які доведеться витратити не один робочий день.

"П'ять тисяч правок, єсть принципові - єсть блокові, є непринципові, якщо є політична воля - то на непринципових ніхто не наполягає, тим більше часто-густо багато з них перегукуються, тому зайти в виборчій кодекс - це наше зобовязання, встигне-не встигнем - давайте подивимся на дисципліну в залі", - говорить Ігор Лапін, народний депутат, "Народний фронт".

"Там є різні правки, але слід розуміти, що робоча група, яка працювала більше року - напрацювала цілісний текст, він доволі якісний, і всі дебати могли вестись в рамках цієї робочої групи, і зараз є поправки невраховані, а є враховані, оці враховані не становлять таку величезну кількість роботи, тому можна би було можна би було оперативно розглянути його протягом тижня, якби була політична воля, і було справді бажання", - говорить Тетяна Острікова, народний депутат, "Самопоміч".

Разом із тим навіть якщо народні обранці розглянуть поправки і змінять правила на дострокові вибори парламенту, заплановані на 21 липня - нововведення не вплинуть. І по суті норми діятимуть - для наступників.

"Ми послідовні прихильники зміни законодавства, але в той же час те, що говорить пан Парубій, і те, що говорять декілька фракцій - в тому числі БПП, вони говорять що зараз треба розпочати процедуру зміни виборчого законодавства в той час, коли вже вибори ідуть повнийм ходом.

Це такий великий обман, це така велика маніпуляція свідомістю людей, щоби коли вже йдуть вибори - по старому законодавству - не сіла-не впала приймати новий виборчій кодекс, який займе всі два місяці до парламентьських вибропів і не дасть приймати жодного вагомого закону", - говорить Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина".

Та у підсумку ані в "Народному фронті", ані в Блоці Петра Порошенка не вірять, що цей Парламент зможе щось змінити.

"Мої прогнози, особисті - я вважаю, що виборчій кодекс прийнято не буде, занадто багато поправок, занадто багато контраверсійних моментів, дуже багато устарілих норм, робоча група не втсигає це робити, буде виноситись на наступний тиждень, чим ближче до виборів - тим менше депутатів в залі", - говорить Ірина Луценко, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

Окрім Виборчого законодавства Парламент має ухвалити ще одне політичне рішення - відставку прем'єр-міністра. Саме Верховна Рада може звільнити Гройсмана голосуванням. І заплановані кадрові питання на четвер.

"Що стосується, наприклад, ситуації з Виборчім Кодексом - його треба голосувати, якомога швидше. Насправді зараз є шанс його проголосувати в другому чітанні, отримати хоча б на наступні вибори нормальний адекватний виборчій Кодекс без закритих списків, які пропонував Зеленський, без мажоритарників, як хоче і Зеленський і Порошенко і вся інша стара свора скажімо так отримати хоча б нормальний новий закон на наступні вибори.

Що стосується відставки Гройсмана, ну Гройман же хоче відставки. То його потрібно туди відправити. Він не хоче працювати з Зеленським, а Зе не хоче працювати з ним. Чого тягнути насправді? Хоче, то потрібно відправляти у відставку, разом з Кабміном", - говорить Андрій Білецький, народний депутат, позафракційний.

"Гройсман написал заявление про отставку, поэтому я надеюсь что в четверг в этом вопросе будет поставлена точка, если это не очередная политическая спекуляция. Вы помните, сколько чего вытворяла эта коалиция, верить им нельзя", - говорить Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"У фракції говорили, що треба допомогти піти Гройсману так, як він хоче, а інші вважають, що це оголить урядову складову, я знаю що сам Гройсман хоче піти. Зараз поки що іде дискусія, однозначного рішення нема", - говорить Володимир Ар'єв, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

Чи відправлять Гройсмана у відставку - цілковито залежатиме від БПП і "Народного фронту". Там найбільше депутатів. І без їхніх голосів парламент не зможе ухвалити жодного, а тим паче кадрового рішення.