Себастьян Курц повертається у велику політику [ Редактировать ]
Себастьян Курц прагне знову стати канцлером Австрії, - по це він розповів в інтерв'ю газеті Kronen Zeitung. Політик сподівається перемогти на дострокових виборах до Національної ради у вересні. Курц додав, що не шкодує про жодні попередні рішення.
Нагадаю, нижня палата парламенту Австрії оголосила вотум недовіри його кабінету міністрів через урядову кризу на тлі відставки колишнього віце-канцлера Гайнца-Крістіана Штрахе.
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