США готові надати Україні летальну зброю - Курт Волкер [ Редактировать ]
США готові постачати Україні оборонну летальну зброю, - таке заявив представник Держдепартаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер.
Американський дипломат зауважив, США можуть надати зброю, якої Україна потребує для самозахисту і в рамках фінансування, ухваленого Конгресом, і в рамках закупівель зброї самою Україною.
Також Волкер наголосив, що Київ виконав свою частину Мінських угод. Тож тепер припинення вогню залежить від Москви.
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