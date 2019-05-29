Причины появления второго подбородка у жещин [ Редактировать ]
Каждая женщина может столкнуться с таким неприятным обстоятельством - второй подбородок. По каким причинам он образуется и как избежать не красящей ситуации, сообщает "МедикФорум".
1. Наследственность
Очень часто второй подбородок появляется по генетическим причинам. Связки начинают ослабляться, кожа обвисает, образуя такой внешний вид. К сожалению, предотвратить подобное явление, обусловленное генетикой, практически невозможно. Однако можно попробовать. Для этого важно укреплять эпидермис. Лучше всего в такой ситуации подойдут уплотняющие кожу процедуры, специальные крема для декольте и шеи.
2. Гравитация
Это ещё более безнадёжная причина, с которой столкнутся рано или поздно все представительницы прекрасного пола. Связки потеряют свою эластичностью, эпидермис просто не будет держаться в прежнем состоянии. Чаще неприятные последствия преследуют щеки и подбородок. В такой ситуации лучше всего подойдёт нитевой лифтинг. Нити из молочной кислоты способны образовать "гамак", который не станет способствовать опущению контуров лица.
3. Строение лица
Второй подбородок также появляется из-за особенностей строения лица. Наиболее часто это происходит с дамами, у которых крупный тип лица. Причём образоваться второй подбородок может даже в молодости. Опять-таки нитевой лифтинг может быть эффективен в решении проблемы.
4. Избыточный вес
Если у вас ожирение или избыточный вес, то не стоит удивляться, что начал проявляться второй подбородок. Похудение (но не резкое!) может избавить от него. Однако стоит помнить, что в такой ситуации, когда второй подбородок слишком большой, может возникнуть провисание кожи, что тоже не скрасит ваш облик. Для того, чтобы предотвратить это, нужно использовать специальные процедуры, крема, тканевые маски, а также худеть постепенно, сбрасывая не больше 1 килограмма в неделю.
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