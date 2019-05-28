Сало - это не только вкусный, но и полезный продукт, к которому многие относятся с опаской. А зря, ведь существует диета на сале для похудения, основателем которой является польский доктор Я. Квасневский, передает golos.ua.

Свиное сало богато ненасыщенными кислотами (40%), селеном, а также арахидоновой кислотой и оно никак не влияет на образование целлюлита. Диета на свином сале не только помогает похудеть, но и вывести из организма токсины, повысить иммунитет, нормализовать гормональный фон и избавиться от вредного холестерина. Диета на сале на каждый день помогает похудеть, благодаря тому, что употребление этого продукта способствует насыщению, а значит, нервная система не будет страдать от постоянного чувства голода.

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Человеческий мозг на 60% состоит из жиров, а потому жиры животного происхождения очень важно включать в рацион. Кроме того, животный жир обладает меньшей калорийностью, чем растительный и легче усваивается организмом. Съев на этой диете на завтрак ломтик черного хлеба и сала, желчный пузырь и поджелудочная железа будут лучше работать, а из организма выведутся накопившиеся за ночь токсины.

Точного рациона на день при диете на сале не существует. Польский доктор Я. Квасневский рекомендует ежедневно употреблять до 7 куриных яиц, мясо и сало в любом виде, жирные сливки, домашнюю густую сметану, молоко с повышенной жирностью.

Ошибочно полагать, что диета на сале для похудения, меню которой можно составить самостоятельно, - это легкий способ избавиться от лишнего веса. Питаться только жирной пищей достаточно сложно. Организм будет требовать овощной салат или какой-нибудь гарнир, но, к сожалению, на этой диете употребление пищи, богатой клетчаткой, строго запрещено. Придерживаться диеты на сале можно достаточно долго, главное, чтобы через 3-4 дня не пропало желание худеть, употребляя такую жирную пищу.

Не стоит забывать и том, что еда не только должна доставлять удовольствие, но и не сказываться отрицательно на здоровье. Поэтому, прежде чем сесть на диету на сале, следует проконсультироваться с врачом.

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