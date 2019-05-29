Во Львовской области на шахте погибли горняки [ Редактировать ]
Обвал породы произошел на шахте во Львовской области, сообщает председатель Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец.
Трагический инцидент произошел в ночь на среду, 29 мая, на шахте "Лесная". Под завалами оказались два шахтера. Тело одного из них уже подняли на поверхность. Погибшим оказался 32-летний горняк.
На данный момент спасатели пытаются достать тело второго погибшего. Он отметил, что всего в шахте работает 69 горняков, а 21 из них - на аварийном участке.
На сейчас шахта продолжает работу в штатном режиме.
Раньше сообщалось о том, что над Россией пронесся разрушительный смерч.
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