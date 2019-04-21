21 апреля на шахте "Степова" ГП "Львовуголь" (Сокальский район Львовской области) погиб горняк. Смертельные травмы получил машинист электровоза. Погибшему Андрею Пукачу было 32 года.

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На предприятии трагедию квалифицировали как несчастный случай на производстве. Для изучения обстоятельств инцидента создана специальная комиссия. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец обращает внимание, что при работе в выходные и праздничные дни высок риск травматизации, особенно там, где работы характеризуются повышенной опасностью.