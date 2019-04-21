Под Львовом на шахте погиб горняк [ Редактировать ]
21 апреля на шахте "Степова" ГП "Львовуголь" (Сокальский район Львовской области) погиб горняк. Смертельные травмы получил машинист электровоза. Погибшему Андрею Пукачу было 32 года.
На предприятии трагедию квалифицировали как несчастный случай на производстве. Для изучения обстоятельств инцидента создана специальная комиссия. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец обращает внимание, что при работе в выходные и праздничные дни высок риск травматизации, особенно там, где работы характеризуются повышенной опасностью.
Раньше сообщалось о том, что под Сумами произошло смертельное ДТП. А в Киеве насмерть сбили мужчину.
по теме
Под Луцком авто влетело в автобус с пассажирами: погибли люди
В Волынской области вблизи села Крупа Луцкого района произошло ужасное ДТП
Под Запорожьем мужчина умер от ботулизма
Сыворотки противодействия не оказалось
В Днепре пенсионер покончил с собой в собственном сарае
В субботу, 20 апреля, в Днепре повесился 54-летний мужчина
Под Харьковом собака нашла останки человека
В пгт Солоницевка Харьковской области был найден человеческий череп
Мужчина устроил метание ножами по прохожим (видео)
В Ужгороде хулиган с балкона бросал в прохожих различные предметы