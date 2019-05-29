В среду, 29 мая, народный депутат Александ Грановский вышел из партии БПП. Об этом Грановский сообщил на своей странице в Facebook.

"Принимая во внимание принятое мной решение о продолжении своего самостоятельного политического пути, два дня тому прекратил членство в партии "Блок Петра Порошенко", - сообщил он.

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При этом Грановский отмечает, что "по состоянию на эту минуту, не планирует становиться частью нового парламентского списка партии "Европейская Солидарность" или же пользоваться партийной поддержкой этой силы в качестве самовыдвиженца.

Напомним, в июле 2018 года нардеп Вадим Кривохатько вышел из парламентской фракции БПП. Отметим