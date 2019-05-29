Досрочные выборы: в ЦИК упростили смену места голосования [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) внесла изменения в постановление №893 от 13 сентября 2012 года, которым исключила необходимость при изменении места голосования предоставлять подтверждающий документ. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
ЦИК внес изменения в свое постановление от 13 сентября 2012 № 893 "Об обеспечении временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса".
В частности, порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса теперь не предусматривает подачу документов, подтверждающих необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса.
Ранее в ЦИК открыли счет для сбора денег на регистрацию депутатов в Раду.
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