Центральная избирательная комиссия (ЦИК) внесла изменения в постановление №893 от 13 сентября 2012 года, которым исключила необходимость при изменении места голосования предоставлять подтверждающий документ. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

ЦИК внес изменения в свое постановление от 13 сентября 2012 № 893 "Об обеспечении временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса".

В частности, порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса теперь не предусматривает подачу документов, подтверждающих необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса.

Ранее в ЦИК открыли счет для сбора денег на регистрацию депутатов в Раду.