В ЦИК открыли счет для сбора денег на регистрацию депутатов в Раду [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия открыла счет для зачисления денежного залога кандидатов в депутаты Верховной Рады. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ЦИК.
Указывается, что партия, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе должна внести 4 миллиона 173 тысяч гривен.
Чтобы стать кандидатом в одномандатном округе надо внести 41 тысяч 730 гривен.
23 мая в ЦИК объявили о начале избирательного процесса. Также сообщалось, что в комиссии не успевают подготовиться к выборам в парламенте.
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