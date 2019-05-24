Центральная избирательная комиссия открыла счет для зачисления денежного залога кандидатов в депутаты Верховной Рады. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ЦИК.

Указывается, что партия, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе должна внести 4 миллиона 173 тысяч гривен.

Чтобы стать кандидатом в одномандатном округе надо внести 41 тысяч 730 гривен.

23 мая в ЦИК объявили о начале избирательного процесса. Также сообщалось, что в комиссии не успевают подготовиться к выборам в парламенте.