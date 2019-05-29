Министры иностранных дел Польши, Швеции, Франции, Германии посетят Украину на этой неделе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Будет ряд визитов. Франция, Германия и Польша, Швеция", - отметил Климкин.

По словам министра иностранных дел, пройдут встречи глав МИД в украинском внешнеполитическом ведомстве, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Владимир Зеленский потребовал снятия депутатской неприкосновенности.