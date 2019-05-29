Зеленский встретится с четырьмя иностранными министрами [ Редактировать ]
Министры иностранных дел Польши, Швеции, Франции, Германии посетят Украину на этой неделе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Будет ряд визитов. Франция, Германия и Польша, Швеция", - отметил Климкин.
По словам министра иностранных дел, пройдут встречи глав МИД в украинском внешнеполитическом ведомстве, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее Владимир Зеленский потребовал снятия депутатской неприкосновенности.
по теме
В штабе Зеленского прокомментировали возможный дефолт
Глава партии Зеленского прокомментировал возможный дефолт Украины
Луценко раскрыл подробности разговора с Зеленским
При этом он рассказал, что у него уже давно сложились нормальные отношения с новым главой государства
Представитель президента Андрей Герус рассказал о формировании нового правительства
Представитель президента в Кабмине Андрей Герус раскрыл некоторые задачи главы государства и его команды
Зеркаль отреагировала на исчезновение указа о ее назначении в АП
Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль прокомментировала исчезновение с сайта президента указа о ее назначении
Переговоры Украины и России: в штабе Зеленского выступили с заявлением
В штабе Владимира Зеленского задумали референдум о переговорах Украины с Россией