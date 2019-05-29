Зеленский требует снятия депутатской неприкосновенности [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский требует снятие депутатской неприкосновенности с 2020 года. Глава государства выступает за принятие парламентом законопроекта №7203. Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
Так, глава государства настаивает на рассмотрении именно проекта закона №7203.
"Внесение изменений в Конституцию - большая длительная процедура. Бесспорно, что в новый парламент мы будем вносить изменения в Конституцию, которые мы и обещали. Это обсуждение будет продолжаться год: Конституционный суд, заключение, возвращение... Сейчас наиболее процессуально быстрый механизм - это законопроект №7203. Там предусмотрено (снятие депутатской неприкосновенности, - ред.) с 2020 года", - заявил Стефанчук.
Представитель Зеленского добавил, что данный законопроект уже был обозначен как неотложный.
Напомним, 21 мая Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Вместе с тем, указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады обжаловали в суде.
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