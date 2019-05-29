Представники парламентського комітету з питань соціальної політики вимагають від уряду відзвітувати перед відставкою [ Редактировать ]
опп На думку членів комітету, більшість грошей, які держава виділяла на соціальні потреби чиновники використовували не за призначенням. Крім того парламентарі обговорили шляхи виходу із кризи неплатежів за комунальні послуги.
"По моей информации не выполнено ни одного пункта коалиционного соглашения, треть претензий к правительству со стороны счетной палаты - это социальные вопросы, то есть грабили, воровали, залазили в карман к самым обездоленным, самым нищим, которые нищими стали после того, как это правительство стало типа руководить этим государством. Поэтому я сегодня на комитете хочу проголосовать обращение к социальному блоку правительства, чтобы они отчитались за всю свою работу", - говорить Сергій Каплін, в.о. голови комітету Верховної ради з питань соціальної політики.
"Мы подготовили рекомендации к новому отопительному сезону пересмотреть программу по назначению субсидий. Мы считаем, субсидии людям должны назначить автоматически, нормально, запретить правительству потом отбирать эти субсидии, задним числом их пересчитывать, перерассматривать и расширить конечно те социальные группы, которым нужна сегодня субсидися, чтобы вывести страну из хаоса неплатежей", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна плафторма - За життя".
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