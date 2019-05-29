Війна проти фейкових новин. Активісти "Стоп корупції" розпочинають контроль за парламентськими виборами в Україні. Сьогодні організація провела перший круглий стіл, щодо початку виборчої кампанії. До співпраці долучили й інші громадські організації. Для моніторингу планують використовувати сучасні технології аналізу великих масивів даних, експертні дослідження і журналістські розслідування.

"Ця кампанія, парламентська особлива, вона дуже швидка, вибори фактично за півтора місяці мають відбутися. Тому необхідно діяти дуже різко і наполегливо. Саме для цього, ми сьогодні зібрали наші осередки, щоб почути, яка ситуація на місцях. Ми зібрали експертів. І наші сили, наша організація, той костяк, який займався протидією політичній корупції президентської кампанії. Сьогодні ми всі разом ми виробляємо ті стратегії, які дозволять нам ефективно протидіяти політичній корупції під час парламентської кампанії", - говорить Роман Бочкала, координатор ГО "Стоп корупції".

"Я вважаю, що такі платформи дуже важливі, тому що необхідно розвивати критичне мислення у громадян. Ми маємо самі розуміти де фейк, де не фейк. Мати можливість це відрізнити. І ми маємо навчати цьому, в першу чергу журналістів. І маємо навчати цьому громадян", - говорить Ія Сухіташвілі, голова українського центру суспільного розвитку.