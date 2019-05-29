Захват танкера в Египте: в Украину возвращаются еще 9 моряков [ Редактировать ]
29 мая в Украину из Египта вылетают еще девять моряков с судна Sea Shark, которые содержались египетскими военными. Об этом сообщил начальник консульского управления обеспечения Министерства иностранных дел (МИД) Василий Кирилич.
"День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой остальные, 9 украинских моряков Sea Shark: вылет 29.05", - написал Кирилич на странице в Twitter.
Также он заявил, что в МИД работают над тем, чтобы получить ответы во всех делах украинских моряков, которые были задержаны за рубежом.
Раньше сообщалось о том, что Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских военных корабля и вернуть их под контроль Украины, а также освободить 24 захваченных украинских моряков. А также Зеленский прокомментировал это решение.
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