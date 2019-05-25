Зеленский прокомментировал решение трибунала ООН по украинским морякам [ Редактировать ]
Выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение трибунала.
Владимир Зеленский также добавил, что вернув Украину ее граждан и суда, Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решения созданных ею проблем цивилизованным способом.
"Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома", - написал президент на своей странице в Facebook.
Раньше сообщалось о том, что Международный Трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских военных корабля и вернуть их под контроль Украины, а также освободить 24 захваченных украинских моряков.
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