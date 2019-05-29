Перед Белым домом самоубийца поджег себя [ Редактировать ]
В США на лужайке перед Белым домом мужчина попытался совершить акт самосожжения. Попытку самоубийства удалось вовремя остановить. Об этом сообщает The Independent.
"Секретная служба США сообщила о попытке самоубийства мужчины после того, как он поджег себя возле газона Белого дома", - говорится в сообщении.
Американская секретная служба отметила, что необходимую помощь мужчине оказали чиновники Службы национальных парков и Парковой полиции США.
Как сообщается, мужчине немедленно оказали первую медицинскую помощь, прежде чем отправить в госпиталь.
Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина повесился на мосту, а также студентка покончила с собой в летнем душе.
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