В селе Чупира Белоцерковского района 36-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, подорвавшись на гранате, передает "УНН".

Читайте также Украинец погиб во время восхождения на Эльбрус

"После обеда молодой человек попрощался со своими близкими и пошел к оврагу. В это время родственники услышали взрыв", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что 36-летний мужчина вернулся с зоны проведения антитеррористической операции два года назад. После чего неоднократно пытался покончить с собой.

По факту самоубийства открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что известный российский журналист погиб в ДТП, а также что под Запорожьем трагически погиб подросток.