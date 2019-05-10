Не первая попытка: боец АТО покончил жизнь самоубийством [ Редактировать ]
В селе Чупира Белоцерковского района 36-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, подорвавшись на гранате, передает "УНН".
"После обеда молодой человек попрощался со своими близкими и пошел к оврагу. В это время родственники услышали взрыв", - говорится в сообщении.
Полицейские выяснили, что 36-летний мужчина вернулся с зоны проведения антитеррористической операции два года назад. После чего неоднократно пытался покончить с собой.
По факту самоубийства открыто уголовное производство.
Ранее сообщалось, что известный российский журналист погиб в ДТП, а также что под Запорожьем трагически погиб подросток.
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