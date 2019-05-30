Після падіння на Рівненщині військовий вертоліт Мі-8 загорівся. Про це повідомили в прес-службі ДСНС України. Загасили авіасудно близько першої ночі. Військовий вертоліт зазнав аварії напередодні пізно ввечері під час навчально-тренувального польоту.

За попередньою інформацією, загинули чотири члени екіпажу разом із командиром 16 окремої бригади армійської авіації. Про це нам розповів прес-секретар командування Сухопутних військ ЗСУ Іван Ареф'єв.

Наразі, як вдалося дізнатися нашій кореспондентці, знайшли вже три тіла. Вертоліт упав біля села Сестрятин у Радивилівському районі.

На місці катастрофи працюють рятувальники та правоохоронці. Також для з'ясування обставин туди виїхала комісія від Міноборони, Генштабу та Командування Сухопутних військ.