Авіакатастрофа на Рівненщині: загинув командир 16 окремої бригади армійської авіації [ Редактировать ]
Після падіння на Рівненщині військовий вертоліт Мі-8 загорівся. Про це повідомили в прес-службі ДСНС України. Загасили авіасудно близько першої ночі. Військовий вертоліт зазнав аварії напередодні пізно ввечері під час навчально-тренувального польоту.
За попередньою інформацією, загинули чотири члени екіпажу разом із командиром 16 окремої бригади армійської авіації. Про це нам розповів прес-секретар командування Сухопутних військ ЗСУ Іван Ареф'єв.
Наразі, як вдалося дізнатися нашій кореспондентці, знайшли вже три тіла. Вертоліт упав біля села Сестрятин у Радивилівському районі.
На місці катастрофи працюють рятувальники та правоохоронці. Також для з'ясування обставин туди виїхала комісія від Міноборони, Генштабу та Командування Сухопутних військ.
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