В течение последних трех недель курс доллара и евро в Украине снижается. Почему так происходит – из-за экономических факторов или досрочных парламентских выборов? Podrobnosti.ua попытались разобраться.

Аналитики прогнозируют, что курс доллара в начале лета 2019 года в Украине будет оставаться более-менее стабильным.

Увеличение разницы между покупкой и продажей доллара говорит о том, что экономисты верят в дальнейшее укрепление гривны. Из-за этого скупать валюту не спешат, ведь доллар может дешеветь еще больше в дальнейшем.

Согласно комментариям финансистов, никакого ажиотажа на рынке валюты нет.

Экономический эксперт Тарас Козак говорит, что с начала текущего года Национальный банк Украины выкупил на межбанковском рынке "почти 1,5 млрд лишних долларов, которые никто не покупал". И теперь в случае необходимости сможет удовлетворить покупательский ажиотаж.

"Если бы Нацбанк эти средства не выкупил, у нас был бы сегодня курс на уровне 23-24 грн/$. Но золотовалютные резервы НБУ выросли, и если будет большой спрос на доллар, у Нацбанка есть, чем его погасить", - подчеркнул Козак.

Эксперт считает, что к концу года доллар может подорожать, но это будет обычным сезонным явлением.

"Летом думаю будет доллар без изменений, а вот курс к концу года будет 29 грн/$ или не будет - об этом многие спорят. Я думаю, где-то в районе 28-29 грн/$ он будет. Потому что каждый год существует сезонность: под конец года курс доллара растет, а потом с января гривна снова растет", - объяснил специалист.

Стоит отметить, что большинство аналитиков сходятся в том, что курс гривны будет стабильным. Но при этом в июне доллар может быть чуть выше, и вырасти в цене до 27 гривен за доллар и немного больше.

"Такой же курс (26,5-27,5 гривен за доллар) останется и летом" - говорит аналитик.

"Снизится деловая активность, вырастет экспорт наших товаров, и снизится импорт нефтепродуктов - это все укрепит нацвалюту. Но есть и риски политические. Если власть потеряет контроль над ситуацией в стране, то это отпугнет инвесторов, а люди захотят снять деньги из банков", - рассказал нам экономический эксперт.

А вот Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу года доллар может подорожать до 28,66 грн.