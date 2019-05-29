Євросоюз оприлюднив умови чергового траншу [ Редактировать ]
Євросоюз готовий надати Україні півмільярда євро, щойно будуть виконані всі необхідні вимоги, - у цьому запевнив представник Єврокомісії Крістіан Данієльсон. І додав - з боку ЄС затримки із другим траншем немає.
Питання тільки в готовності України виконати всі зобов'язання за договором з Європейським союзом щодо макрофіну - зокрема, ухвалити закон про протидію відмиванню грошей і план реформування митної та податкової адміністрації. А також - забезпечити ефективну систему перевірки електронних декларацій.
по теме
ЕС продлил мандат Консультативной миссии в Украине и увеличил бюджет
Миссия ЕС поддерживает реформу сектора гражданской безопасности в тесном сотрудничестве с полицией, другими правоохранительными органами и прокуратурой
"Восточное партнерство": озвучены достижения Украины за 10 лет
Евросоюз и шесть стран-партнеров, в том числе и Украина, отмечают 10-летие Восточного партнерства
Евросоюз готов выделить Украине полмиллиарда евро
Евросоюз готов предоставить Украине второй транш макрофинасовой помощи
В Евросоюзе ввели в обращение новые купюры (фото)
Они обладают дополнительными элементами защиты
Украина прокомментировала результаты выборов в Европарламенте
Украинская сторона прокомментировала результаты выборов в Европарламенте