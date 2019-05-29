Євросоюз готовий надати Україні півмільярда євро, щойно будуть виконані всі необхідні вимоги, - у цьому запевнив представник Єврокомісії Крістіан Данієльсон. І додав - з боку ЄС затримки із другим траншем немає.

Питання тільки в готовності України виконати всі зобов'язання за договором з Європейським союзом щодо макрофіну - зокрема, ухвалити закон про протидію відмиванню грошей і план реформування митної та податкової адміністрації. А також - забезпечити ефективну систему перевірки електронних декларацій.