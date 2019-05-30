Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус считает, что рост цен на электроэнергию после 1 июля 2019 года может быть непредсказуемым, если новые правила энергорынка не будут доработаны. Об этом он сообщил в интервью программе "Факты" ICTV.

"Не было проведено никакой подготовительной работы, чтобы демонополизировать рынок, чтобы возникла конкуренция. Когда у двух групп компаний есть 90% выработки электроэнергии, то однозначно, что они могут договориться между собой, и установить любую цену. Последствия могут быть очень серьезными, и на сегодняшний день они не являются полностью прогнозируемы. Вот почему не стоит играть в такие опасные игры. Лучше отсрочить введение новых правил энергорынка, протестировать их и доработать", отметил Герус.

Напомним, что большую часть электроэнергии в Украине производят государственная компания Энергоатом и частная ДТЭК.

Ранее перенести сроки введения нового оптового рынок рекомендовал Всемирный банк, ЕБРР, представительство Европейского Союза и представительство Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине.

Комитет Верховной Рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности на заседании во вторник, 28 мая, не смог рассмотреть законопроекты о переносе запуска нового рынка э/э на три месяца. Народные депутаты Александр Домбровский (глава профильного Комитета ВР) и Лев Пидлисецкий 22 мая 2019 года зарегистрировали законопроект №10318 о переносе запуска нового оптового рынка э/э на три месяца – с 1 июля на 1 октября текущего года.

Народные депутаты Алексей Рябчин и Юрий Чижмарь 23 мая зарегистрировали законопроект о переносе запуска энергорынка на 9 месяцев.