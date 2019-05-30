Зеленский отреагировал на авиакатастрофу Ми-8 [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Об этом он сообщил в Twitter.
"Не доброе утро. Крушение военного вертолета в Ровенской области. Четыре погибших воина. Поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал он.
Ранее мы сообщали, что под Ривне разбился военный вертолет Ми-8.
по теме
Под Ривне разбился военный вертолет Ми-8, есть жертвы
Поздно вечером в среду, 29 мая, в 23.27 во время учебно тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8
"Это не позорно": Зеленский пообедал шаурмой на заправке
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Instagram интересное фото
Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте
Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об особой процедуре отстранения президента от власти
Саакашвили получил удостоверение на возвращение в Украину
Михеил Саакашвили планирует вылетать в Киев
Визит Зеленского в Брюссель: названа дата
Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня совершит визит в институты ЕС и НАТО в Брюсселе