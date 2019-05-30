Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №10181 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о выполнении воинского долга и прохождении военной службы)", передает "РБК-Украина".

"За" документ после ряда неудачных попыток проголосовал 231 парламентарий.

В пояснительной записке отмечается, что принятие данного закона позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонки "NATO Code" по STNAG 2116.

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Также документ должен повысить роль сержантского и старшинского состава ВСУ в обучении и воспитании подчиненного личного состава и в подготовке и выполнении ими задач по назначению, создаст дополнительные мотивационные факторы по прохождению украинцами военной службы по контракту и способствовать переходу Вооруженных сил Украины на профессиональную основу, по образцу армий западноевропейского образца.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен внести в парламент законопроект о референдуме.