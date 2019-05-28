Президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в парламент закон о референдуме. Об этом заявил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

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Он сообщил, что часть наработанных документов включает проект об отзыве народных депутатов и законопроект о проведении референдума. Стефанчук отметил, что в парламент будут подаваться и другие законопроекты. Например, о демократии, импичменте президента и о законодательном вето.

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"Это и вопрос наложения законодательного вето, когда народ должен решать, подходит ли это закон или нет. Этот вопрос влияния народа на власть. Кроме того, будет большой блок антикоррупционных законопроектов. Ведь мы только провозглашаем борьбу с коррупцией, но до сих пор нет реального механизма влияния на коррупционеров, нет реальных посадок ... у нас есть наработанный целый блок таких законопроектов, которые мы готовы внести. Но куда внести?", - заявил представитель президента в эфире одного из телеканалов.

Ранее Стефанчук заявил, что глава государства не будет подписывать принятые Верховной Радой законы. Кроме того, Зеленский совершил первую рабочую поездку в качестве президента в Луганскую область.