30 мая во Львовской области объявили Днем траура по членам авиабригады, погибшим во время тренировочного полета над Ривне. Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

"30 мая на Львовщине объявлено Днем ​​траура. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что были найдены тела погибших и названы их имена. Также Зеленский отреагировал на авиакатастрофу Ми-8.