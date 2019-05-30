Крушение Ми-8: объявлен День траура [ Редактировать ]
30 мая во Львовской области объявили Днем траура по членам авиабригады, погибшим во время тренировочного полета над Ривне. Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.
"30 мая на Львовщине объявлено Днем траура. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что были найдены тела погибших и названы их имена. Также Зеленский отреагировал на авиакатастрофу Ми-8.
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