Крушение Ми-8: найдены тела погибших [ Редактировать ]
В среду, 29 мая, поздно вечером, во время учебно тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8. В результате катастрофы погибли четверо военных - командир экипажа, летчик-штурман, бортовой авиационный техник-инструктор, бортовой авиационный техник. Об этом сообщили в пресс-службе командования Сухопутных войск ВС Украины, указав имена погибших, передает УНН.
"С целью недопущения искажения информации сообщаем, что погибло четыре военных", - указали в ВС ВСУ, назвав имена погибших:
- командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович;
- летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич;
- бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович;
- бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.
"На месте падения вертолета работает комиссия. Причины авиакатастрофы выясняются. Более подробная информация будет предоставлена после выяснения обстоятельств происшествия", - добавили в СВ ВСУ.
Ранее мы писали о том, что Зеленский отреагировал на авиакатастрофу Ми-8.
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