В среду, 29 мая, поздно вечером, во время учебно тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8. В результате катастрофы погибли четверо военных - командир экипажа, летчик-штурман, бортовой авиационный техник-инструктор, бортовой авиационный техник. Об этом сообщили в пресс-службе командования Сухопутных войск ВС Украины, указав имена погибших, передает УНН.

"С целью недопущения искажения информации сообщаем, что погибло четыре военных", - указали в ВС ВСУ, назвав имена погибших:

командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович;

летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич;

бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович;

бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.

"На месте падения вертолета работает комиссия. Причины авиакатастрофы выясняются. Более подробная информация будет предоставлена после выяснения обстоятельств происшествия", - добавили в СВ ВСУ.

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