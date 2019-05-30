Батут с детьми унесло ветром, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В столице республики Бурятия Улан-Удэ (Россия) произошел несчастный случай - на площадке у Дома торговли лопнул батут с прыгающими детьми. В результате ЧП пострадали пять детей, у одного из них сломана челюсть, передают "Факты".
Батут в Улан-Удэ сначала взлетел, а уже буквально через мгновение лопнул. Под сдутой конструкцией оказалось сразу несколько детей.
Пострадавшие пять детей в возрасте от четырех до шести лет доставлены в больницы города. Состояние троих, находящихся в реанимации, тяжелое.
Отмечается, что после инцидента ответственные за работу батута скрылись с места ЧП.
Ранее сообщалось, что пьяная мать оставила ребенка на подоконнике и уснула, а также под Тернополем воспитатель стрелял по детям.
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