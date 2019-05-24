Пьяная мать оставила ребенка на подоконнике и уснула [ Редактировать ]
В Кременчуге Полтавской области произошел вопиющий случай преступного отношения к своим детям со стороны матери, передает styler.rbc.ua.
Инцидент произошел в общежитии по улице Гвардейской: пьяная женщина улеглась спать, оставив двух маленьких детей без присмотра. Голого ребенка заметили в окне прохожие и вызвали полицию.
Патрульные тут же прибыли на указанное место и составили протоколы, разбудив женщину. Детей забрала к себе свекровь.
Пользователей сети шокировало отношение матери к собственным детям и они тут же принялись комментировать произошедшее.
"Самое страшное, что в таком состоянии матери дети безразличны, а они её при этом безмерно любят", "И даёт же бог таким женщинам детей. Бедняжки. Условия - ужас", "Бедные детки, надеюсь, в тот ад они не вернутся. А по поводу свекрови: неужели она раньше не видела в каких условиях живут внуки?"
Ранее сообщалось, что на Закарпатье ребенка унесло течением, а также под Ривне школьник "утонул" в песке.
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