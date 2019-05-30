Порошенко вступил в "Европейскую солидарность" (видео) [ Редактировать ]
Бывший президент Украины Петр Порошенко вступил в партию "Европейская солидарность". Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.
"Петр Порошенко присоединился к партии "Европейская солидарность". Сегодня написал заявление и получил членский билет", - сказано в сообщении.
Он также приложил к публикации видео, на котором Порошенко показывает партийный билет и призывает молодежь присоединяться к партии.
Ранее біла опубликована декларация о доходах Петра Порошенко за 2018 год.
по теме
Четыре депутата покинули фракцию БПП
В ходе заседания стало известно, что четыре депутата покинули фракцию БПП
Порошенко утвердил стратегию воспитания патриотов
Кабмину поручено до 1 августа этого года разработать и утвердить план действий на 2020-2025 годы
Заместитель главы Администрации президента подал в отставку
Елисеев заявил, что хочет очистить пространство для новой команды
"Я сам никуда не пойду": Саакашвили выступил с заявлением
Политик отметил, что он хочет помочь украинцам строить новую страну