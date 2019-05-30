Бывший президент Украины Петр Порошенко вступил в партию "Европейская солидарность". Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

"Петр Порошенко присоединился к партии "Европейская солидарность". Сегодня написал заявление и получил членский билет", - сказано в сообщении.

Он также приложил к публикации видео, на котором Порошенко показывает партийный билет и призывает молодежь присоединяться к партии.

Ранее біла опубликована декларация о доходах Петра Порошенко за 2018 год.