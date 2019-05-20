Политическая партия "БПП "Солидарность" готова к проведению досрочных парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении партии.

"Мы готовы к выборам организационно и содержательно", - говорится в заявлении партии.

В политсиле отметили, что досрочные выборы народных депутатов должны быть объявлены в полном соответствии с Конституцией Украины.

"Президент имеет право распускать Верховную Раду, но это право не является безусловным и должно осуществляться в полном соответствии с Конституцией", - отмечается в заявлении.

Напомним, 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.

После новый президент произнес свою первую речь, в ходе которой объявил о роспуске Верховной Рады и потребовал отставки Луценко, Полторака и Грицака. В партиях БПП и "Народный фронт" сразу же отреагировали на это заявление. Позже в партии "Батькивщина" сказали о том, что поддерживают роспуск Рады.

Также Зеленский потребовал от Рады принять ряд важных законов. Новый президент обратился не только к парламентариям, но и украинцам, с просьбой вернуться в страну и инвестировать в государство свои знания. А также заявил, что не хочет видеть своих портретов в кабинетах граждан.

Кроме того, Зеленский назвал первое задание, которое стоит перед ним на посту президента.

После официальной речи Зеленскому представили командование ВСУ.

Сразу после церемонии инаугурации министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку. Также в отставку подало и все руководство СБУ. В то же время Ульяна Супрун заявила, что не намерена уходить с поста.

Вскоре Владимир Зеленский с булавой опубликовал первый пост после инаугурации.

По итогам инаугурации Порошенко, Гройсман и Парубий провели встречу. А премьер-министр страны обратился к новому президенту.

На церемонии присутствовали представители других стран. Так, делегация из США рассказала, что речь была впечатляющей и мощной. А Трамп передал послание для Зеленского. Смотрите также, как в России отреагировали на речь президента в Раде.

А также Геращенко уходит из Трехсторонней контактной группы.