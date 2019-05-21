Оставляя должность президента, Петр Порошенко, в соответствии с законодательством, подал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за период с 1 января по 20 мая 2019 года.

С начала 2019 года Порошенко получил доходы в размере примерно 16 млн гривен. Зарплата президента была начислена в размере 128 545 гривен. Вся заработная плата Петра Порошенко направляется на благотворительность еще со времен, когда он стал народным депутатом.

Читайте также Досрочные выборы: в Раде предлагают голосовать по открытым спискам

Из них более 1,5 млн гривен компенсации за причиненный моральный вред Порошенко получил от корпорации ВВС. Соответствующее решение по делу о клевете было вынесено лондонским Высоким Судом Справедливости. Средства Порошенко планирует направить на благотворительность. Примерно 9,5 млн гривен составили проценты от депозита в Международном инвестиционном банке. Также Петр Порошенко получил погашения по приобретенным им в прошлом году облигациями государственного займа.

Главной статьей расходов стали перечисления в избирательный фонд кандидата Петра Порошенко. Финансирование предвыборной кампании Петра Порошенко было осуществлено за собственные средства кандидата, что является примером абсолютно прозрачного и честного финансирования расходов на выборы.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский потребовал от Рады принять ряд важных законов. Новый президент обратился не только к парламентариям, но и украинцам, с просьбой вернуться в страну и инвестировать в государство свои знания. А также заявил, что не хочет видеть своих портретов в кабинетах чиновников.