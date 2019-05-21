Сколько заработал Порошенко за прошлый год: опубликована декларация [ Редактировать ]
Оставляя должность президента, Петр Порошенко, в соответствии с законодательством, подал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за период с 1 января по 20 мая 2019 года.
С начала 2019 года Порошенко получил доходы в размере примерно 16 млн гривен. Зарплата президента была начислена в размере 128 545 гривен. Вся заработная плата Петра Порошенко направляется на благотворительность еще со времен, когда он стал народным депутатом.
Из них более 1,5 млн гривен компенсации за причиненный моральный вред Порошенко получил от корпорации ВВС. Соответствующее решение по делу о клевете было вынесено лондонским Высоким Судом Справедливости. Средства Порошенко планирует направить на благотворительность. Примерно 9,5 млн гривен составили проценты от депозита в Международном инвестиционном банке. Также Петр Порошенко получил погашения по приобретенным им в прошлом году облигациями государственного займа.
Главной статьей расходов стали перечисления в избирательный фонд кандидата Петра Порошенко. Финансирование предвыборной кампании Петра Порошенко было осуществлено за собственные средства кандидата, что является примером абсолютно прозрачного и честного финансирования расходов на выборы.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский потребовал от Рады принять ряд важных законов. Новый президент обратился не только к парламентариям, но и украинцам, с просьбой вернуться в страну и инвестировать в государство свои знания. А также заявил, что не хочет видеть своих портретов в кабинетах чиновников.
по теме
Зеленский предложил встретится команде Порошенко
Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды Порошенко
У Порошенко отреагировали на решение Зеленского распустить Раду
Политическая партия БПП готова к проведению досрочных парламентских выборов
Порошенко, Гройсман и Парубий проводят встречу по итогам выступления Зеленского
После инаугурационной речи Владимира Зеленского, в которой он заявил, в частности, о роспуске Верховной Рады, в кабинете спикера проходит встреча
Порошенко уволил Кулебу с должности уполномоченного по правам ребенка
Президент Украины Петр Порошенко уволил Николая Кулебу с должности уполномоченного президента по правам ребенка
Порошенко уволил сразу двух внештатных советников
Президент Украины Петр Порошенко подписал указы об увольнении Ростислава Павленко и Сергея Березенко