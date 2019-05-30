Приметы на 31 мая: что нельзя делать в Федотов день [ Редактировать ]
По приметам, 31 мая разворачиваются последние дубовые листы, а душа людей, рожденных в этот день, улетает к дубу, где, подобно птице, ищет гнездо-дупло. В народном календаре дата получила названия - Федотов день.
Православная церковь 31 мая почитает мученика Феодота Анкирского и семь дев мучениц: Александру, Текусу, Клавдию, Фаину, Евфрасию, Матрону и Иулию.
Святой Феодот жил в III веке в городе Анкире Галатийской области. Он вел благочестивую христианскую жизнь, был женат и имел свою гостиницу. Когда при правлении императора Диоклетиана, ярого гонителя христиан, наступил голод, Феодот в своей гостинице организовал приют христианам, кормил их и скрывал от язычников.
Традиции 31 мая
Святого мученика Феодота в народе прозвали Федотом, а день его памяти посчитали благоприятным временем для посева овса, который должен совпадать и с полным одеянием дуба в зеленый наряд.
По народному поверью, душа человека, рожденного в этот день, улетала к дубу, чтобы найти дупло-гнездо. С этого момента жизнь дерева была заговоренной. Поэтому человек, рожденный 31 мая, приходил к дубу и подолгу под ним сидел, чтобы набраться жизненной силы и энергии.
С давних пор дуб считался символом силы, могущества, прочной веры и славы. Славяне верили, что именно на нём, а не на яблоне растут плоды бессмертия – молодильные яблоки. Позже дуб стал деревом Перуна – славянского бога громовержца, за что его прозвали Перуновым деревом. Под его кронами устраивали языческие храмы – капища, где приносили жертвы богам. Под дубами совершались брачные церемонии славянских народов. Молодым нужно было взяться за руки и трижды обойти вокруг дерева. Такой союз считался скрепленным на всю жизнь и священным.
Толкование снов с 30 на 31 мая
Сон с 30 на 31 мая вещий, и он является опасным. Также важно обратить внимание на то, что вам приснилось:
- потерять ключи – к смене работы или переезду;
- прыгать с высоты – к ухудшению здоровья;
- догонять транспортное средство – к проблемам в делах;
- ногти стричь – к торжеству врагов;
- скупать старые вещи – к возврату долгов;
- обниматься с кем-то – к одиночеству;
- оглохнуть – к смерти;
- продавать мясо – быть избитым;
- сворачивать губы в трубочку – к измене супруга;
- слышать во сне голос, но не видеть того, кто говорит – к опасности.
Приметы на 31 мая
- Дуб перед ясенем лист пустит – к засушливому лету.
- Если 31 мая на дубах листья не полностью развернулись, то ожидали плохого урожая яровых раннего сева.
- Пар от земли идет – к дождю.
- Яблоня и рябина поздно расцвели – к поздней осени.
- Кукушка долго и без остановки кукует – к наступлению теплых деньков.
- Во время заката солнце бледным стало – к дождю.
- Дождевая туча шумит – к граду и ветру.
- Солнце в дымку опускается – к осадкам.
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