Південь Одещини - за крок від екологічного лиха. Цього року держава взагалі не виділила коштів на вирішення проблем місцевих озер. А отже, тепер до них не потрапляє вода з Дунаю.

Які жахливі наслідки загрожують? - знає Андрій Анастасов.

Зараз на Дунаї паводок: дорогоцінний час, коли річковою водою через протоки мають заповнюватися озера у дельті. Проте цього не відбувається: багато каналів засмічені, шлюзи - не працюють.

Найкритичніша ситуація на озері Катлабух, - звертають увагу депутати "Опозиційної платформи - За життя".

"За мной видно, в каком состоянии находится протока: она вся заросшая, заиленная. Все мы прекрасно понимаем: чем больше ила, тем хуже качество воды. Чем хуже качество воды, тем это тяжелее для людей", - наголосив Вадим Шкаровський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Через спеку вода в Катлабузі швидко випаровується, і в озері росте рівень шкідливих речовин. Тим часом, жителі десятка сіл поливають цією водою городи, вона ж потрапляє в колодязі. Чиновники Держагентства водних ресурсів кажуть: вже наприкінці червня може статися катастрофа.

"Когда понизится уровень воды на 20 сантиметров - поля орошаться не будут, пройдет интенсивное прогревание воды, произойдет цветение воды - будет нехватка кислорода и соответственно - будет гибнуть рыба", - застерігає Афанасій Жечков, начальник Ізмаїльського управління водного господарства.

Проблему загострюють і деякі посадовці, розповідають опозиціонери. Наприклад, минулого року чиновники збиралися відремонтувати тут шлюз. Насипали земляні перемички. Але справу не довели до кінця. Тепер ці перемички заважають дунайській воді заповнити озеро Ялпуг.

"Это бездарная трата денег! Если они понимали реально, что шлюз сделать не могут, то они не должны были сыпать перемычки. Ялпуг - это жизнедеятельность Болграда и Болградского района, потому что питьевая вода в Болграде идет только из водоемов и пока другой перспективы нет!", - зазначив Олександр Пономаренко, депутат Ізмаїльської райради, "Опозиційна платформа - За життя".

Представники влади Ізмаїльського, Болградського та Ренійського районів зібралися з представниками "Опозиційною платформою - За життя" на екстрену нараду. Найперше - вирішили рятувати Катлабух: примусово закачувати в озеро дунайську воду. На це потрібно більше 6 мільйонів гривень.

"Мы, как депутаты областного совета, будем инициировать проведение такой комиссии в области. И, соответственно, после заседания этих комиссий - можно будет выделить деньги, срочно выделить деньги на закачку воды и спасти целый регион", - наголосив Вадим Шкаровський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Крім того, було вирішено - звертатися до центральних органів влади з проханням терміново вивчити ситуацію.

До речі, красномовний факт: цього року держава не виділила ані копійки на вирішення проблем придунайських озер, хоча вже кілька років місцеві жителі постійно про це говорять.