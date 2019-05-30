Відставка скасовується. Верховна Рада не підтримала заяву прем'єра Володимира Гройсмана на звільнення. Хто не захотів позбавляти очільника уряду крісла та чому? - дивіться далі.

Відставка прем'єра та розгляд його заяви на звільнення - головне питання порядку денного. Зранку БПП збирає фракцію, за участі Гройсмана, де вирішує - позбавляти урядового крісла очільника Кабміну не збираються.

"У разі відставки прем'єр-міністра, обов'язки має виконувати чи перший віце-прем'єр, чи будь-який з віце-прем'єрів, але вони не мають права підписувати рішення уряду. Це означало би, що на 4 місяці країна опинилась би у ситуації, коли не буде підписано жодне рішення уряду. Ми сьогодні рекомендували Володимиру Борисовичу працювати", - зазначив Сергій Березенко, народний депутат, "Блок Петра Порошенка".

"Фактично, питання відставки уряду сьогодні виключно політичне, з економічної точки зору нічого не поміняється, вакууму влади не виникне, виконавча гілка влади буде працювати в статусі в.о. , як це відбулося б після того, як через 2 місяці буде обрано новий парламент", - наголосив Леонід Ємець, народний депутат, "Народний фронт".

Під куполом, тим часом, - повний штиль, депутатів півзали, а Гройсмана чекають по обіді. В кулуарах розмов про що завгодно - і про відставки, і про призначення. Серед іншого - і ситуація на сході України, і можлива зміна формату перемовин.

"Треба обов'язково поміняти концепцію переговорів, правильна стратегія - почати "з чистого аркушу", і якщо не приймається повернення до Будапешського меморандуму - треба знайти інші шляхи, які повернуть в Україну мир, відновлять цілісність нашої території, але категорично - не шляхом капітуляції. Нам потрібно добитися обміну військовополоненими і політв'язнів "всіх на всіх", нам потрібно повернутись до перемовин, які можуть принести мир в Україні", - наголосила Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина".

"Україна не має альтернативи, як звільнення окупованих територій, Криму і Донбасу, і сісти за стіл переговорів з агресором-окупантом можна тільки в присутності третьої сторони, а третьою стороною можуть бути ті, які гарантували нам безпеку в 90-х роках - це США, це ЄС чи їх представники", - переконаний Олег Березюк, народний депутат, "Самопоміч".

"За 7 дней, порядка, 80 человек можно вернуть домой, завершить обмен "всех установленных на всех установленных", - это ж будет огромный плюс Зеленскому. И мы, понимая это, в условиях парламентской конкуренции, парламентских выборах готовы помогать в том, в чем мы разбираемся и что мы можем сделать", - заявив Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Проте, зараз - не від нардепів залежить зовнішня політика, "м'яч на полі президента". А обранцям - бодай із кадрами розібратися. Пообіді в урядовій ложі з'явився прем'єр. За декілька секунд він вже з трибуни розповідає про досягнення та бажання піти.

"Я ніколи в своєму життя не тримався за жодну посаду, і не збираюсь триматись за посаду. Я подав заяву про відставку, яку ми сьогодні розглядаємо. З іншої сторони - я завжди був відповідальним і ніколи не боявся відповідальності", - наголосив Володимир Гройсман, премєр-міністр України.

Втім, колишня коаліція, - а саме завдяки її голосами і призначали очільника кабміну - звільняти його не захотіла.

"Ухвалення рішення про відставку прем'єра у нинішніх умовах - несе шкоду та загрозу для воюючої країни, і може призвести до колапсу національної економіки", - наголосив Артур Герасимов, народний депутат, "Блок Петра Порошенка".

У підсумку, після голосування - за відставку Гройсмана лише 97 нардепів. БПП та "Народний фронт" голосів не дали. Натомість, натиснули на кнопки частина "Батьківщини", радикалів, опозиціонерів та позафракційні депутати.

"Очевидно, що БПП хоче, щоб він цю відповідальність поніс до кінця, щоб не списати всі помилки влади протягом 2014 - 2019 років на президента Порошенка, епоха якого вже скінчилася. Тому, безумовно, він буде тримати Гройсмана в заручниках цієї ситуації і тим самим стримуючи його виборчі амбіції, бо перебуваючи на посаді прем'єра - він не зможе віддавати час виборчім перегонам", - переконана Тетяна Острікова, народний депутат, "Самопоміч".

"Оценку работы правительства дал украинский народ, когда проголосовал на выборах президента. При чем, это была оценка не только президента Порошенко, а в том числе и правительства. Объективно, нужно сказать, что в какой-то степени на первом этапе удалась реформа децентрализации, и мы ее поддержали, кстати, несмотря на то, что находимся в жесткой оппозиции. Все остальное, начиная от псевдореформы по медицине, образования, по пенсиям, и заканчивая анонсированным увеличением денег на строительство дорог - практически одни провалы", - зазначив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Отже, Гройсман - знову очолюватиме уряд.

"Шановні народні депутати, я дякую за ваше рішення - я сказав що до будь-якого рішення віднесусь з повагою. Більше того, моє рішення була не емоція, а позиція - я ніколи в житті не скидав ні на кого відповідальність. Я абсолютний реаліст і знаю, що ті кроки, які ми робили - вони розпочинають зміни і ці зміни можуть бути швидшими, якщо б парламентські фракції будуть голосувати незалежно від політичної приналежності", - підкреслив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

А кадрові питання цьому парламенту ще доведеться вирішувати. Президент Зеленський вніс до Верховної ради подання на звільнення міністра закордонних справ, міністра оборони та голови Служби безпеки. І наполягає на невідкладному розгляді парламентом цих питань.