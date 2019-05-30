Три роки з дня загибелі на найбільшому в Україні сміттєзвалищі. Тоді, 30 травня, новина про трагедію на Грибовицькому полігоні шокувала чи не всю країну.

Що змінилося за цей час та чи були покарані винні? - з'ясовувала Христина Гашенко.

29 травня 2016 року. Грибовицьке сміттєзвалище. Пожежу, яка поширилася на два кілометри, гасять 65 рятувальників. Добу... За кілька годин купа непотребу обвалюється на трьох пожежників. Їхні тіла знайшли майже одразу. А от працівника комунального підприємства, якому належить звалище, - ні. Лише за півроку його офіційно визнали загиблим.

Винними в трагедії прокуратура області назвала керівника комунального підприємства, його заступника, директора полігона та колишнього начальника житлового господарства Львівської міськради Юрія Гольця. Суди тривають досі.

"Останнє судове засідання було в січні місяці, зараз мало бути у квітні - перенеслося на червень і постійно так переноситься переноситься і ми не знаємо, коли це все закінчиться", - говорить Анна Вненкевич, дружина загиблого рятувальника.

Про трагедію на Грибовицькому сміттєзвалищі сьогодні нічого не нагадує. Серед сміття проросла трава, і це свідчить, що непотріб сюди давно не завозять.

Звалище закрите. Майже 3 роки посадовці обіцяють провести рекультивацію... та все ніяк не зберуться. Екологи тим часом виписують штрафи. Але їх - не сплачують.

Василь Стрищак, заступник начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області.

"За забруднення грунтів нами було нараховано суму шкоди яка становить 2 мільйони 154 тис грн. Ця сума виставлена "Збиранці" на добровільне відшкодування. Спільно з Малехівською сільською радою підготовлено позов для примусового стягнення суми з суб'єкту.

Хоч на звалище непотріб і не вивозять, у середині полігону відбуваються хімічні процеси, - кажуть науковці. Через високу температуру сміття тліє.

"Там утворюється багато діоксинів. Діоксини - це надзвичайно стійкі речовини і ультратоксичні - 70 мг на кілограм може бути смертельною дозою для людей. Впливає на всі органи та системи організму, на центрально-нервову систему. У першу чергу - впливає на психіку, впливає на систему крові", - зазначила Софія Кубрак, кандидат фармацевтичних наук, хімік-токсиколог.

У міськраді запевняють: цього літа розпочнуть обіцяну рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

"Технічна рекультивація передбачає дегазацію полігону, формування куполу полігону і облаштування захисного екрану на полігоні, плюс додаткове обладнання по очищенню фільтрату", - стверджує Андрій Сало, в.о. директора департаменту з питань поводження з відходами Львівської міськради.

Рекультивуватимуть сміттєзвалище у два етапи - 2 роки. Роботи проведуть коштом Європейського банку реконструкції та розвитку. Всього у міськраді планують витратити 603 мільйони гривень.