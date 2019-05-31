"Хоть гантели не украли": Зеленский показал фото спортзала на Банковой [ Редактировать ]
Президент Украины опубликовал в своем Instagram фото с тренировки в спортзале на Банковой. На снимке с Зеленским также присутствует и глава Администрации Президента Андрей Богдан.
"На Банковой. Хоть гантели не украли" - саркастично подписал публикацию глава государства.
На Банковій . Хоч гантелі не вкрали))) #добрийранокукраїно
Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)
Ранее Зеленский выложил в сеть фото, как он пообедал шаурмой на заправке.
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