Президент Украины опубликовал в своем Instagram фото с тренировки в спортзале на Банковой. На снимке с Зеленским также присутствует и глава Администрации Президента Андрей Богдан.

"На Банковой. Хоть гантели не украли" - саркастично подписал публикацию глава государства.

Ранее Зеленский выложил в сеть фото, как он пообедал шаурмой на заправке.