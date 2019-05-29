"Это не позорно": Зеленский пообедал шаурмой на заправке [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Instagram интересное фото. На нем лидер в окружении своей команды на автозаправке лакомится шаурмой, нарекая на плотный президентский график.
"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!" - подписал публикацию президент.
Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим паче – ганебного. А ще – допомагає не «забронзовіти», не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма
Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)
Подписчики Зеленского не смогли пройти мимо, чтобы не прокомментировать занимательное фото президента.
"Завидую вам, украинцы. Чистый, открытый, свой в доску человек. Мы о таком можем только мечтать", "Это фото идеально , на нём Зеленский , шаурма и кофе ", "Лучший президент", "А шаурму какого размера взяли: поменьше или побольше?".
Ранее сообщалось, что у Зеленского прокомментировали возвращение Саакашвили.
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