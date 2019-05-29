Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Instagram интересное фото. На нем лидер в окружении своей команды на автозаправке лакомится шаурмой, нарекая на плотный президентский график.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!" - подписал публикацию президент.

Подписчики Зеленского не смогли пройти мимо, чтобы не прокомментировать занимательное фото президента.

"Завидую вам, украинцы. Чистый, открытый, свой в доску человек. Мы о таком можем только мечтать", "Это фото идеально , на нём Зеленский , шаурма и кофе ", "Лучший президент", "А шаурму какого размера взяли: поменьше или побольше?".

Ранее сообщалось, что у Зеленского прокомментировали возвращение Саакашвили.