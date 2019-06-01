Центр Харкова сьогодні заполонили книговидавці. Уже п'ять років поспіль вони збираються на початку літа, щоб показати свої новинки.

У Харкові, до слова, працюють три з п'яти найбільших видавництв України - і друкують 80 відсотків усіх книжок.

Що ж читають нині?

Хтось просто проходив повз, а хтось на книжковому ярмарку шукає конкретного автора чи твір.

"Ну вот ищу, очень люблю Нила Геймана, поэтому хочу купить какую-то его книгу. Сказали - все раскупили. По этому, думаю, автор все-таки достоин, я думаю", - говорить Марія Дзюба, відвідувачка Kharkiv BookFest.

"Если честно, я сейчас ищу ноты "Квин", потому что - играю на пианино, и я их не могу найти, но я надеюсь их найти на этой ярмарке", - говорить Софія Євсєєва, відвідувачка Kharkiv BookFest.

Книжки тут представляють видавництва. Великий асортимент, ціни мінімальні - щоб заохотити до читання саме паперових видань.

"- Діти зараз читають? - Мені здається менше. Наприклад, старша дитина читає все з телефону. Він каже: не треба мені купувати навіть підручників. У нього все в телефоні", - говорить Олена Задорожна, відвідувачка Kharkiv BookFest.

По дитячу літературу - черги. Чотирикласниця Єва-Марія накупила цікавинок, щоб вистачило на все літо:

"Вибрала "Гессі", від Наталії Маколінець. Вибрала "Кожен може поцілувати принцесу".

За два тижні дівчинка осилює грубезну книжку. Батьки навіть обмежують у читанні, щоб не псувала зір.

"Кажуть, що ти дуже багато читаєш, це правда? - Тепер вже менше, бо немає, що читати. Я перечитала вже Гарі Потера, прочитала, "Котів-вояків", чекаю ще останні частини. І ще я хочу "Таємне товариство боягузів", але тато поки що не дозволяє", - зізнається Єва-Марія Маркова, відвідувачка Kharkiv BookFest.

Цікавинки для себе тут знаходять і чиновники:

"Я выбрала - мне порекомендовали, сейчас принесут книгу "Эмоциональный интеллект", которая пользуется очень большим спросом и выпускается уже несколькими тиражами".

Голова обладміністрації зізнається, попри щільний графік, намагається читати більше.

"Больше читаю законодательство, все, что связано с работой. Но оставляю всегда возможность, - если есть свободная минута, конечно, - для прочтения именно книги. Не электронного варианта, а обычного классического. Потому что всегда вдохновляет запах новой книги, ты всегда можешь возвратиться к тому моменту, который тебе понравится. Всегда слежу за новинками", - зазначила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

Видавці кажуть - нині у тренді книжки із серії "як жити краще" та "як досягти успіху".

"Зараз вже більше популярна література самомотиваційна, селф-мейнд, що стосується власного успіху, художню літературу, переважна більшість - теж така ніша, яка користується попитом. Але, люди хочуть чогось такого легкого, - аби відволіктися", - розповідає Руслан Онощенко, працівник видавництва.

На алеях Kharkiv BookFest книгомани провели флеш-моб: одночасно розгорнули книжки й почали читати.