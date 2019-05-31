31 мая у Наташи Королевой день рождения. Популярной певице исполнилось 46 лет. В честь праздника артистка организовала грандиозное выступление, на которое пригласила всех желающих.

Бывший муж артистки Игорь Николаев трогательно поздравил экс-супругу с днем рождения.

"Прощайте детские мечты. Наташа, с Днем Рождения! Счастья и здоровья тебе и твоим близким людям!" – написал Николаев, опубликовав в Instagram отрывок песни с одноименным названием.

"Спасибо Маэстро за добрые слова и поздравление и за то что доверил именно мне исполнить песни , которые стали символом целого поколения !!! Я это очень ценю!!!" - поблагодарила Королева.

Многочисленных подписчиков умилили нежности бывших супругов: "Старая любовь не ржавеет", "Жалко что расстались", "Я так любила вашу пару, эх....", "Сумашедший клип, браво!!! Вы были оба лучшие", "Вы настоящий Мужчина!!! увидела поздравление...и прям до слез... Молодец!!!!! Всем здоровья и счастья!!!!".

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