"Старая любовь не ржавеет": Николаев и Королева растрогали поклонников [ Редактировать ]
31 мая у Наташи Королевой день рождения. Популярной певице исполнилось 46 лет. В честь праздника артистка организовала грандиозное выступление, на которое пригласила всех желающих.
Бывший муж артистки Игорь Николаев трогательно поздравил экс-супругу с днем рождения.
"Прощайте детские мечты. Наташа, с Днем Рождения! Счастья и здоровья тебе и твоим близким людям!" – написал Николаев, опубликовав в Instagram отрывок песни с одноименным названием.
«ПРОЩАЙТЕ, ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ»(музыка и стихи #игорьниколаев ) Наташа, с Днём Рождения! Счастья и здоровья тебе и твоим близким людям! Фееричного концерта сегодня! #игорьниколаев @koroleva__star режиссёр @oleggusev57
Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)
"Спасибо Маэстро за добрые слова и поздравление и за то что доверил именно мне исполнить песни , которые стали символом целого поколения !!! Я это очень ценю!!!" - поблагодарила Королева.
Многочисленных подписчиков умилили нежности бывших супругов: "Старая любовь не ржавеет", "Жалко что расстались", "Я так любила вашу пару, эх....", "Сумашедший клип, браво!!! Вы были оба лучшие", "Вы настоящий Мужчина!!! увидела поздравление...и прям до слез... Молодец!!!!! Всем здоровья и счастья!!!!".
Раньше сообщалось о том, что Тарзан сделал откровенное признание Королевой. А также Наташа Королева показала стройные ноги в суперкоротком платье
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