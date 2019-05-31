"Моя королева": Тарзан сделал откровенное признание Королевой [ Редактировать ]
Фото: politeka.net
31 мая свой день рождения празднует известная певица Наташа Королева. Ее муж Сергей Глушко трогательно поздравил "свою королеву" с ее днем.
"С днем рождения! Моя Королева! Люблю тебя!", - подписал снимок Королевой Тарзан.
Напомним, Наташа Королева показала стройные ноги в суперкоротком платье. А также кардинально изменил имидж.
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