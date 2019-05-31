Нацполіція звертається до депутатів і вже не вперше: потрібні законодавчі рішення для боротьби з педофілами. Проте, навіть і такий законопроект Верховна Рада ухвалити ще не здатна.

Чому документ необхідний? Та як він допоможе зупинити мисливців на дітей? З'ясовував - Ігор Левенок.

Це житомирський гуртожиток. Будівля радянського періоду з нормативом шість квадратних метрів на людину. Місце проживання вже кількох поколінь українців. Тут усі про всіх знають. Але подія, що трапилася у цих стінах збурила не тільки цей гуртожиток. А всю країну.

"Це шок для всіх був, для жінки, для дитини для нас усіх, ми тут давно живемо разом, ну так от він виходив даже з моєю внучкою общався по телефону мультики показував і все".

П'ятдесятирічний чоловік, який має сім'ю, дорослого сина, гарну репутацію, зґвалтував семирічну дитину.

"Це як грім серед ясного неба чи навіть гірше, це як грім серед зими. Що на нього найшло, нормальний обичний, не пьющий не алкаш".

Дівчинку, яка гралася в коридорі сусід затягнув у ванну. Злочин скоїв увечері, коли більшість мешканців були вдома. Утім, ніхто з пожильців нічого не помітив.

"Мені ніхто не признався, що бачили, як він туди заходить і як він звідти виходить, а дитина отут во гуляла на коридорі з девочкой трехлетней по коридору і в цей момент він схопив її за руку і потягнув туди".

Жертві педофіл наказав мовчати. Та мама дівчинки, пані Олена, каже дочка забігла в кімнату заплакана. Жінка почала допитуватися, що сталося, і дитина розповіла.

"Як він її отпустив я даже не знаю, вона прибігла додому і була вся бордова, її бідну трясло, вона боялася мені сказати, тому що він сказав убьє маму і її якщо вона скаже батькам", - Олена, мама дівчинки.

Батьки одразу викликали поліцію. Педофіла заарештували. Він був удома і навіть не намагався тікати.

"Я б його четвертувала, а зараз ходить його дружина із сином і у всьому ще й звинувачують мене, що моя дитина у сім років звабила його пятдесятирічного мужчину".

Двері кімнати, де мешкав Гвалтівник, нам відчиняє його син.

"Ну ви чули, що тут відбулося. Я чув, але я не знаю, де вони живуть і я тут не живу, я тут в гостях"

Чоловік, який скоїв ганебний переступ, мешкав у гуртожитку ще з часів його заселення. Увесь час працював на будівництві кранівником. Спокійний, непитущий. Так, його характеризують сусіди. Щоправда, жінки раніше помічали його надмірну увагу до дітей.

"Ну обнимание, там по заднице, то есть це не зі мною однією таке відбувалось, це вже образно ми всіх беремо дівчат".

До речі, так зразкова поведінка притаманна більшості педофілів. Часто вони ще й чудові батьки.

Нині чоловік перебуває в СІЗО без права внесення застави. Після суду надовго сяде у в'язницю.

"Відповідно санкція статті передбачає ув’язнення терміном до 15 років", - говорить Алла Ващенко, прес-офіцер ГУНП в Житомирській області.

Утім, і таке покарання для педофілів багато українців вважають зам'яким. Юрист-кримінолог Анна Маляр, співавтор законопроекту про посилення відповідальності за сексуальне насильство над дытьми. Цей документ передбачає створення реєстру людей, схильних до педофілІї, довічне ув'язнення або ж хімічну кастрацію. Таке покарання вже діє в багатьох країнах Європи та в Сполучених Штатах.

"Світова практика йде двома шляхами або абсолютна ізоляція такої людини, або власне хімічна кастрація і це власно третя новація яку пропонує законопроект. Застосування хімічної кастрації, яка не являється покаранням. Це добровільний захід медичного характеру", - говорить Анна Маляр, юрист-кримінолог.

Загалом проблема педофілії зараз для України Надгостра. Щороку кількість таких злочинів зростає. Кожна п'ята дитина зазнає сексуального насильства. Цю динаміку фіксують дитячі психологи. І в більшості випадків жертви добре знайомі зі злочинцями.

"Это пределенний тип человека часто которий очень уважаемий, работает в местах связанных с детьми так или иначе, и у этого человека всегда много уважения и власти. Это должно бить наказуемо и об этом все должни знать", - говорить Марія Мельник, дитячий психолог.

До розробки законопроекту долучилися й психіатри. Хімічну кастрацію вони пропонують людям, які мають нездоровий потяг. І усвідомлюють педофілію, як хворобу.

"Другие люди, вот допустим в состоянии алкогольного опьянения человек или наркотического, он может случайно совершить данное преступление в отношении ребенка не являясь педофилом. Ему не будет рекомендовано это лечение - химическая кастрация", - говорить Олена Козерацька, психолог.

Медик наголошує: хімічна кастрація - добровільне лікування. Це введення медичних препаратів, які знищують сексуальний потяг. Такий варіант пропонуватимуть засудженому, який відсидів половину терміну. Якщо згодиться - вийде на волю.

"Что касается добровольцев, я как судебний психиатр, моя точка зрения, добровольная кастрация, на нее пойдут единиці. В других странах ну вот в том числе и России, где 2012 года действуют вот эти изменения в кодексе, в Казахстане, там принудительная химическая кастрация".

Утім, цей законопроект уже два роки ніяк не можуть розглянути в українському парламенті. І це при тому, що шокуючі новини про насильство над дітьми з'являються регулярно. Це останнє засідання профільного парламентського комітету. Щойно справа дійшла до розгляду законопроекту про захист дітей - у залі зникає кворум.

"Дебати і спілкування ми перенесемо на наступний комітет, тому що сьогодні ми цю тему закрили".

"За два роки ми стикнулися з дуже серйозним опором щодо цього законопроекту і є різні підозри навіть мені спадало про якесь педофільне лоббі, тому що з одного боку цей закон має об’єднати всі політичні сили, тому що це абсолютно аполітичне питання", - говорить Анна Маляр, брист-кримінолог.

Чи має шанс Верховна Рада цього скликання ухвалити законопроект про посилення відповідальності за педофілію? Його автори в цьому сумніваються. Та капітулювати наміру не мають. Незабаром документ знову винесуть на розгляд народних обранців.