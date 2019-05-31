Юрий Бойко, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в эфире передачи "Подробности недели" на телеканале "Интер" подвел политические итоги недели.

- На вашу думку, чому Верховна Рада не проголосувала за відставку уряду? Та чи зможе Кабмін ефективно працювати у цей час виборів?

- На самом деле, это была ожидаемая позиция парламента продолжать правительство дольше и дольше продержаться у власти, поскольку понимают, что если в отставку пойдет правительство, то дальше назначают новое правительство. А сегодняшний состав Верховного совета находится в прямой конфронтации с новым президентом, и он будет делать все, чтобы заблокировать работу. Поэтому это было ожидаемо, что наша политическая сила проголосовала за отставку, за то, чтобы поддержать заявление премьер-министра, и мы с удовольствием отправили б отставку все правительство, и проголосовали бы за новый состав потому, что считаем, что правительство виновато в том экономическом кризисе, который произошел в стране.

- Зараз можна помітити, що усі посадовці, що були при владі ці 5-ть років, збираються зараз на вибори. Чи можливо, що виборці дадуть їм ще один кредит довіри? Та наскільки взагалі може змінитися склад Верховної Ради? Чи справді майже повністю, як показують опитування?

- Знаете, голосование по президенту - это была такая политическая подсечена всем ветвям власти. Это не только президенту Порошенко "вырок", это и парламенту, который жил отдельной жизнью и принимал какие-то имиджевые вещи, не обращая внимания на нужды людей. Это правительству, которое хвалит само себя, и не живет реальной жизнью. Т.е., это всем такой приговор, который, на самом деле, люди вынесли. Я не верю, что правительство, чиновники или служащие, которые были все эти 5 лет и довели страну до нищеты, за них проголосуют люди. Мы это все видели на выборах президента. Я считаю, что нет политического будущего у них.

- Чи правдиві повідомлення у ЗМІ, що опозиційні сили вже домовилися про об'єднання?

- На самом деле, у нас с самого начала была позиция объединяться всем и, когда мы объединялись в партию "За життя". Это было в ноябре прошлого года. Мы, в общем-то, и выполняли требования наших избирателей, наших людей, которые, не понимая всех тонкостей, говорили, что "вы объединитесь все и идите единым оппозиционным фронтом".

Наша идеология осталась прежней. Мы считаем, что все, кто разделяет идеологические позиции, должны объединиться и объединение может быть только на базе идеологии. И должны идти единым оппозиционным фронтом, чтобы завершить отстранение сегодняшнего режима полностью от власти. Потому что, более пагубного явления в нашей стране за всю историю не было. Потому что, такого обнищание, такого пренебрежение над нуждами людей, как за эти 5 лет, у нас не было. Поэтому, мы настроены на объединений.

- Цього тижня в Києві завершила роботу місія МВФ і новий президент задекларував, що Україна продовжить співпрацю. А що в цьому співробітництві може й повинно змінитися після виборів?

- Нужно изменить одну принципиальную вещь. В первую очередь, когда берут кредиты, нужно понимать, что они должны идти в интересах страны, а не в ущерб интересам граждан страны. А если все это обкладывается такими условиями, как ухудшающие социальные выплаты и замораживающие зарплаты и повышающие тарифы, то я абсолютно убежден, что такое сотрудничество должно быть пересмотрено. А если МВФ, его бюрократы не согласятся на условия, то это сотрудничество должно быть прекращено. Потому что дальше загонять страну в этот тупик - невозможно. Сегодня МВФ работает с 33-мя странами в мире, из них 30 стран - это Африка. И только 3 - Македония, Босния и Герцеговина, Молдавия - это, можно считать, что Европа. Поэтому, таких кабальных условий мы не можем терпеть, и мы обязаны пересмотрим эти условия.

- Цього тижня сталася чергова аварія на шахті. Президент скликав РНБО щодо ситуації в галузі. Як ви оцінюєте стан справ у вугільній сфері? Та що потрібно зробити державі, щоб вирішити хоча б найнагальніші проблеми?

- На самом деле, я считаю, что должна быть государственная политика по поддержки угольной промышленности. Государство должно четко следить за тем, чтобы в отрасли был порядок, чтобы четко платилась зарплата, чего не делается последние 5 лет, и это вообще жуткий позор, потому что такого не было никогда. Я не припомню, когда я был министром, это 2 каденции, чтобы у нас были задолженности людям, которые выполняют тяжелую опасную работу. И это дикость, которую надо немедленно устранить. Второе - должно быть обеспечение техническое, зарядка новых лав, средства защиты, финансирование соответствующее. Должна быть забота государства о шахтах. Потому что шахты и уголь - одна из составляющих энергетической безопасности страны. И тогда все будет нормально. В принципе, когда государство заботиться об этом - люди чувствуют эту заботу, тогда меньше аварий и меньше трагедий. Это, в первую очередь, государственная политика.