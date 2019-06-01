Боевики из минометов обстреляли украинских военных [ Редактировать ]
В пятницу, 31 мая, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток") 8 раз обстреляли украинских военных: "дважды вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка - из минометов калибра 82 мм; дважды у города Красногоровка, из района населенного пункта Трудовской - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Дважды вблизи города Авдеевка - с автоматических станковых гранатометов, противотанковых ружей и стрелкового оружия; дважды у населенного пункта Старогнатовка - с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза: вблизи населенного пункта Майское - из артиллерийских систем калибра 122 мм; у населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, 31 мая пять боевиков были ранены.
С начала текущей обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что на Донбассе нашли тело пропавшего украинского сапера.
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